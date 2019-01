Zoon van Antwerpse ‘sjoemeladvocaat’ zegt job aan de balie op Vader Marc G. wordt ervan verdacht verschillende van zijn cliënten te hebben opgelicht BJS/PLA

28 januari 2019

18u14 0 Antwerpen Na de heisa rond voormalige zakenadvocaat Marc G. (59) uit Kapellen heeft zijn zoon Geert – werkzaam in hetzelfde kantoor in Merksem - beslist om zijn job op te zeggen. Dat bevestigt de Antwerpse stafhouder. Vader G. wordt ervan verdacht verschillende van zijn cliënten te hebben opgelicht.

“Sinds vrijdagochtend is hij “weggelaten” van het tableau (lijst van advocaten, red.) van de Antwerpse balie”, zegt stafhouder Marco Schoups. “Dat is op eigen initiatief gebeurd. De heisa rond vader G. zal ertoe geleid hebben dat de zoon onmogelijk als advocaat kon blijven functioneren. Hij draagt dezelfde achternaam en was eveneens actief in Merksem en omgeving.”

De affaire rond Marc G. kwam eind vorig jaar aan het licht na een klacht van een Nederlandse zakenman die circa 3,5 miljoen euro zou kwijt zijn, nadat Marc G. de vereffening van zijn vennootschap had afgehandeld. Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend, waarna er nog nieuwe klachten werden ingediend.

Verschillende gedupeerden hadden zich door Marc G. laten overtuigen om erfeniskwesties door hem te laten regelen. Het geld belandde op zijn derdenrekening en werd dan doorgesluisd naar zijn privérekeningen. Als ze naar hun geld vroegen, zou hij hen mondjesmaat betaald hebben met het geld van andere gedupeerden.

De Nederlandse zakenman heeft intussen beslag laten leggen op de bezittingen van Marc G., waaronder zijn villa in Kapellen, een appartement in Knokke en drie luxewagens. Eerder deze week werden er op drie plaatsen huiszoekingen uitgevoerd en werd Marc G. van zijn vrijheid beroofd.

Vorige week bevestigde de raadkamer de aanhouding van Marc G., die zich begin deze maand als advocaat liet schrappen.