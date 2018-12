Zoon van Antwerpse rechter was aanwezig bij Reuzegom-doop, procureur wil dossier verplaatsen Patrick Lefelon HA

20 december 2018

10u06

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft aan het Hof van Cassatie gevraagd om het gerechtelijk onderzoek naar de studentendoop van Reuzegom in Vorselaar te verplaatsen naar een andere rechtbank. Bij die omstreden doop kwam begin deze maand Sanda Dia (20) uit Edegem om het leven. Twee andere schachten raakten gewond.

Bij de vijftien leden van Reuzegom die deelnamen aan de doop is ook de zoon van een rechter van eerste aanleg in Antwerpen betrokken. Hij is ondertussen al verhoord door de recherche van PZ Neteland.

“In het onderzoek is aan het licht gekomen dat er een familiale band bestaat tussen een lid van de betrokken studentenclub en een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen”, zegt het Antwerpse parket in een persbericht. “Het parket Antwerpen heeft gisteren een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van Cassatie om het gerechtelijk onderzoek te verplaatsen naar een andere rechtbank. Het is de taak van het openbaar ministerie om ervoor te zorgen dat een onderzoek in alle sereniteit kan worden gevoerd.”



Het onderzoek speelt zich af in het arrondissement Turnhout, maar sinds de hervorming van 2014 valt deze afdeling Turnhout ook onder de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Daarom vraagt de Antwerpse procureur nu aan het Hof van Cassatie om het gerechtelijke onderzoek over te hevelen naar een rechtbank in een andere provincie. Er zal dan een nieuwe onderzoeksrechter moeten worden aangeduid. Het onderzoek zelf kan door de recherche van PZ Neteland verder worden gevoerd.

Na het ontvangen van het verzoekschrift doet het Hof van Cassatie vrijwel meteen een uitspraak over de ontvankelijkheid. Als het verzoek ontvankelijk is, wordt het binnen de twee maanden behandeld. In tussentijd loopt het onderzoek wel gewoon voort, “zodat de continuïteit niet in het gedrang gebracht wordt”.