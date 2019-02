Zoon Kucam maakte enkel lijsten voor zijn vader: “Hij is niet zo handig met de computer” Patrick Lefelon

01 februari 2019

12u15 0 Antwerpen De 21-jarige zoon van het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (44) blijft aangehouden in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. De zoon wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. De student Industrieel ingenieur werd dinsdag gearresteerd omdat hij zijn vader zou geholpen hebben bij de fraude met humanitaire visa.

Volgens zijn advocaat John Maes heeft zoon E. zijn vader alleen geholpen met het bijhouden van de administratie en het opmaken van lijsten in Excel-bestanden. “Vader Kucam is niet zo handig met de computer. Zijn zoon kijkt op naar zijn vader, net zoals heel veel mensen binnen de Assyrische gemeenschap. Toen zijn vader hem vroeg een lijst op te maken, heeft hij dat uiteraard gedaan.”



Eén keer heeft hij thuis geld aangenomen van een familie die kandidaat was voor een visum. De familie moest het onkostenbedrag van 350 euro voor de Dienst Vreemdelingenzaken nog betalen. Zijn vader was op dat moment niet thuis.

Visa-reis

De zoon vergezelde zijn vader in september 2018 toen die naar Libanon reisde om er humanitaire visa uit te reiken.



Advocaat John Maes: “Die reis viel in de lesvrije week aan de hogeschool. De examens waren net achter de rug. Voor de zoon een mooie gelegenheid om de gedachten te verzetten. Zijn vader heeft die reis als een pr-gelegenheid opgevat om te tonen hoe hij zich inspant voor de Assyrische gemeenschap.”

De Antwerpse raadkamer besliste vanmiddag dat zoon Kucam in het belang van het onderzoek verder aangehouden blijft. “Hij zal zijn volledige medewerking verlenen. Hopelijk gaat het onderzoek snel vooruit”, aldus nog meester Maes. “Mijn cliënt is 21 jaar, studeert nog en ik kan mij voorstellen dat een verblijf in de gevangenis een impact op hem heeft.”

De advocaat gaat nog met zijn cliënt bekijken of ze in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.