ZOO verwelkomt voor eerst in geschiedenis baby epaulethaaitjes David Acke

24 januari 2019

12u17 0 Antwerpen Primeur voor de ZOO Antwerpen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er epaulethaaitjes geboren. Een epaulethaai is een heel speciale haaiensoort. Het is één van de enige vissen die over de bodem kan lopen op zijn vinnen. De vis kan zelfs kleine stukjes land overbruggen om zich van de ene getijdenpoel naar de andere te verplaatsen.

Ze zijn met z’n drieën, de kleine epaulethaaitjes. En dat is groot nieuws want nooit eerder in de geschiedenis van de ZOO Antwerpen werden er epaulethaaitjes geboren. Dit type haai is geen bedreigde vissoort, maar het succesvol kweken met tropische zeevissen is een uitdaging. De ZOO heeft al langer epaulethaaien, maar de groep was nooit groot genoeg om een degelijke kweek mee op te starten. Voorlopig zit er één volwassen haai in het aquarium dat voor het publiek zichtbaar is, maar die leeft nogal verborgen. “Als we er meer hebben van eigen kweek, kunnen we ze ook mooi in het showaquarium tonen,” vertelt Wilfried, verzorger in het Aquarium. De kleintjes zijn ongeveer tien centimeter groot en kruipen nog even rond in het aparte bassin, tot ze groot genoeg zijn om de andere vissen in één van de zeewateraquaria te vergezellen in de grote zaal van het Aquarium

Wandelende haai

De epaulethaai heeft bovendien een uitzonderlijk talent. Want deze haai is één van de zeldzame haaiensoorten die op zijn vinnen kan wandelen. De haai komt hoofdzakelijk voor in de ondiepe, tropische wateren rond Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. De vis scharrelt er graag rond in getijdepoeltjes op zoek naar voedsel, zoals krabbetjes en kleine vis. Als het oceaanwater zich bij eb terugtrekt, raken de poeltjes geïsoleerd of vallen ze droog. De epaulethaai kan tot een meter lang worden.

“Voor de epaulethaai is dat geen probleem. Als zo’n poeltje droogvalt, schakelt de vis z’n vitale organen uit om zuurstof te sparen en neemt als het ware de vliegtuigmodus van een mobiele telefoon aan. Zo kan het dier tot wel een uur lang probleemloos op het droge overleven. Als het echt nodig is, kruipt de haai over de stenen en het koraalrif naar een diepere poel. Het dier gebruikt daarbij z’n borstvinnen als poten,” weet Wlfried.

Naam

Ondanks de talent heeft de haai zijn naam gekregen omwille van een ander karakteristiek kenmerk. “Epauletten zijn de gekende schoudervullingen in jassen. De epaulethaai heeft achter de borstvinnen een grote wit omzoomde zwarte vlek die wat doet denken aan zo’n epaulet op een militair uniform. De vlek, ook wel eens een oogvlek genoemd, zit er om roofvissen te misleiden,” aldus Wilfried.