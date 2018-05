ZOO verwelkomt babybrilbeertje 25 mei 2018

03u01 0 Antwerpen Heuglijk nieuws uit ZOO Antwerpen. Daar is brilbeer Zamora bevallen van haar tweede babybrilbeer. Het kleintje werd op 16 februari geboren en bleef tot op heden veilig in het nest.

Moederberen blijven de eerste weken zonder te eten en te drinken in het nest bij hun jongen. De eerste vier tot zeven weken zijn de kleine beertjes blind en weerloos en verlaten ze het nest niet. Na die periode doen ze hun ogen open, waarna ze proberen te lopen en te klimmen. Nu de babybrilbeer wat groter is, komen moeder en kind af en toe eens naar buiten. "Het babybeertje blijkt bijzonder ondernemend en een acrobaat in wording. We zullen kunnen genieten zijn zotte kuren", vertelt verzorger Michael. Het is nog niet duidelijk of het om een jongen of een meisje gaat. Dat hopen de verzorgers snel te ontdekken. "Aan de manier waarop het dier plast, kunnen we bepalen welk geslacht de brilaap heeft. Mannetjes plassen rechtopstaand, vrouwen gehurkt," legt Michael uit. Om die reden heeft het diertje ook nog geen naam. Eens het geslacht bekend is, zal ZOO Antwerpen een poll uitschrijven op Facebook. Brilberen zijn over het algemeen vegetariërs. Ze hebben een zwarte, donkerbruine pels. Rond hun ogen en snoet geeft een blonde tekening de indruk van een bril, vandaar hun naam. Vijf jaar geleden werd Oberon geboren in ZOO Antwerpen. Hij was daarmee de allereerste brilbeerbaby van België. (ADA)