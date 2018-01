ZOO trakteert op gezond fruitdoosje 23 januari 2018

Alle kinderen die met hun school een uitstapje maken naar ZOO Antwerpen, Planckendael of het Serpentarium krijgen een fruitdoosje cadeau met daarin leuke spelletjes rond dieren en enkele nuttige weetjes.





"Op deze manier willen we kinderen stimuleren om net als onze dieren, veel groenten en fruit te eten en minder ongezonde tussendoortjes. Tegelijk is het fruitdoosje een mooie herinnering aan het bezoek aan een van onze parken", aldus Ilse Segers van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA). Het fruit moeten ze er nadien zelf instoppen. Afgelopen week kregen de allereerste klasjes hun doosjes cadeau. De twee eerste jaren van de lagere school GO! Veltwijck uit Ekeren waren er erg blij mee. Vanaf nu kunnen ze elke dag gezond lekkers mee naar school nemen, helemaal in stijl. De actie loopt nog tot het einde van het schooljaar, voor kleuter- en lagere scholen die hun bezoek reserveren. (ADA)