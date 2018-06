Zoo neemt afscheid van chimpansee Judy 15 juni 2018

De Zoo heeft opnieuw afscheid moeten nemen van een van haar geliefde dieren. Nadat eerder al de tweejarige olifant Qiyo en de 36-jarige olifant Phyo Phyo overleden, stierf nu chimpansee Judy. Judy was lange tijd een van de sterren van het VRT-programma Leve de Zoo dat enkele maanden geleden werd uitgezonden. De zoo maakte het nieuws zelf bekend op de Facebookpagina met het bericht 'Blijf schitteren, daarboven, Judy. We gaan je missen.'





In 1979 haalde een vrouw uit Schilde Judy in huis als speelkameraadje voor haar zoon. De vrouw had haar oudste zoon verloren in een auto-ongeval en zag in Judy een nieuwe compagnon voor haar andere zoon. In die tijd mocht je trouwens nog een chimpansee in huis halen, nu is dat verboden. De eerste tien jaar van haar leven maakte Judy deel uit van het gezin, maar toen ze begon te puberen was er geen huis meer mee te houden en werd ze naar de Zoo gebracht. (ADA)