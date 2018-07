ZOO houdt het koel in warme zomer 20 juli 2018

02u35 0 Antwerpen We gaan volgende week van warm naar héét, maar de Antwerpse ZOO weet daar gelukkig raad mee. Dieren worden verwend met ijslolly's, de bezoekers kunnen de schaduw van de 365 bomen opzoeken of écht afkoelen in het pinguïnparadijs Vriesland.

Van douches voor olifanten tot een verneveld waterbad voor bongo's en ijs met fruit voor de mandril-apen: zodra het kwik wat te hoog opveert, schiet de Zoo in een gepaste zomermodus. "We hebben veel exoten die houden van warmte", zegt woordvoerster Ilse Segers. "Gorilla's zijn een beetje als mensen: ze zonnen graag. Onze leeuwen kunnen de relatieve koelte van hun hok opzoeken als ze dat willen. Hoe dan ook zorgen de verzorgers voor voldoende fris drinkwater."





Vriesland

Met 12 graden is Vriesland het ideale vluchtoord voor bezoekers die de hitte even willen vergeten. Overigens is dat verblijf dan weer té koud voor de humboldt- en de zwartvoetpinguïns, die respectievelijk aan de Zuid-Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse kusten leven. Ze ondergaan met plezier de watersproeier.





Of het aantal bezoekers terugloopt bij erg warm weer? "Voor ons is het een goede zomer", stelt Ilse Segers vast. "We houden het erop dat we het liever niet te heet hebben, omdat dan meer mensen naar zee trekken. Tot nu toe is de warmte draaglijk."





Wie zonder ticket toch van de Zoo wil proeven, kan dagelijks van 17 tot 19.30 uur naar de zomerbar met livemuziek op het Flamingoplein.





(PHT)