Zoo-bezoekers in de ban van babygorilla Dieter Lizen

29 november 2018

17u55 0

Ondanks het druilerige weer verdringen tientallen gorillafans zich voor het raam van het mensapenverblijf. Allemaal willen ze een glimp opvangen van baby T, de westelijke laaglandgorilla die maandag geboren werd. Ook in de souvenirshop werd al een speciaal hoekje ingericht met gorilla-spulletjes, de Zoo is klaar voor gorilla-mania.

De gorilla-baby in de Zoo zorgt voor vertederde reacties bij alle Zoo-bezoekers, maar in het bijzonder de ‘vaste fans’ van de mensapen zijn helemaal in de wolken.

Een aantal gepensioneerde bezoekers die zich ‘de vrienden van Gust’ noemen, komt al decennia bijna dagelijks naar de gorilla’s kijken. Ook voor hen is de geboorte een emotioneel moment. “Da’s zeker dat, het is 38 jaar geleden dat er een gorilla geboren werd in de Zoo! Mayani is ook zo’n goede moeder. Hoe ze dat kleintje vasthoudt, zoogt en beschermt, dat is toch echt een wonder van de natuur?”, zegt Esther Aerenhouts uit Wilrijk.

Haar vriendin Corinne Goossens haalt terstond een foto van zichzelf met een gorilla-baby uit haar portefeuille. “Dat was de Gust, de beroemdste gorilla die de Zoo ooit had. Hij werd geboren in 1953, ik was nog een klein meisje. Toen mochten de gorilla’s nog buiten spelen op het grasperk voor het leeuwenverblijf. Sindsdien ben ik hier blijven komen”. Tesamen met Esther, Jo en Annie volgt ze de gorillagroep op de voet en samen becommentariëren ze elke beweging.

Mayani bedient de bezoekers op hun wenken en gaat rustig vlak voor het raam in het stro rommelen, baby T met één arm stevig tegen haar borst gedrukt. Eerst met haar rug naar de fans, maar dan laat ze fier haar baby zien die drinkt aan de moederborst. “Och zie, het is aan het drinken, hoe lief!”, zegt Annie. “Mambele komt af en toe al kijken hoe Mayani dat doet met haar baby. We hopen nu dat zij ook snel zwanger raakt, dan kunnen de babygorilla’s samen spelen!”.

In de Zoo shop werd ook al een hoekje aan de inkom ingekleed met gorilla spulletjes. Van een pluchen baby gorilla voor 12,95 euro tot een gorilla-brooddoos voor 9,95 euro of een gorilla-gom voor net geen drie euro, je vindt het hier allemaal. De Zoo maakt zich op voor een zeer druk weekend, want de geboorte valt quasi samen met de opening van China Light, het Chinese lichtfestival dat vandaag van start gaat.