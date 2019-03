ZOO Antwerpen krijgt BEA Award voor spektakelmusical ZOO of life ADA

28 maart 2019

ZOO Antwerpen mag een nieuwe prijs in haar trofeeënkast zetten. Met het musicalspektakel ZOO of life wint de zoo een BEA Award. Het spektakel over verbinding en passie werd door de Belgian Event Awards beloond met een Special Recognition Award.

Meer dan 40.000 toeschouwers kwamen in de paasvakantie van 2018 in de Koningin Elisabethzaal genieten. Maar het waren vooral de 713 vrijwilligers en 14 professionals die dit bijzondere community-project tot een succes maakten. En precies daarom zongen, dansten, acteerden, naaiden, knutselden, begeleidden en kookten ze maandenlang samen voor één ZOO of Life. Mooi detail: deze Special Recognition Award is nooit eerder uitgereikt. ZOO of Life is de eerste die deze eer te beurt valt.

Anja Stas, bezielster van ZOO of Life en commercieel directeur van ZOO Antwerpen kan haar geluk niet op. “We vierden de verjaardag van ZOO Antwerpen vorig jaar op de beste manier: samen. Samen met 713 vrijwilligers en 14 professionals met een groot hart voor ZOO Antwerpen zetten we een fantastisch musicalspektakel op de planken. ZOO of Life is een echt project van verbinding en passie. Deze BEA Award is een grote erkenning.”