Zonnekoor op zoek naar elektrische piano NBA

12 november 2018

Het Zonnekoor is dringend op zoek naar een elektrische piano die het kan meenemen naar optredens. Met 37 mensen is het Zonnekoor een beetje uit zijn voegen aan het barsten maar dat vindt koorleider Kristof Braekman allerminst erg. “Sinds we van Posthof verhuisd zijn naar buurthuis De Buurt hebben we een hele instroom van verschillende mensen gekregen. Het is een bijzonder diverse groep mensen geworden en wij komen erg graag bij mekaar, tussen ons gezegd en gezwegen, niet iedereen kan zelfs even goed zingen”, vertelt Kristof. Maar dat kan de pret niet bederven. Het koor bezoekt de verschillende woonzorgcentra in de de provincie met sing-a-long s om sfeer te brengen. Maar nu is het koor wel dringend op zoek naar een nieuwe piano en vouwbare houders om de partituren op te zetten. “Onze elektrische piano die al jaren heen en weer wordt meegesleurd, is het stilaan aan het begeven. Daarmee zijn we op zoek naar een nieuwe die nog even meegaat. Het is vooral voor de verplaatsingen want in ons repetitielokaal hebben we een buffetpiano staan en dat lukt prima.”

Wie het Zonnekoor wil helpen, kan terecht op kristofbr@gmail.com.