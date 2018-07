Zones voor bewonersparkeren verkleinen 30 juli 2018

Antwerpenaren zullen vanaf januari alleen dicht bij huis kunnen parkeren. Het schepencollege wil de negen bestaande zones voor bewonersparkeren binnen de Singel vervangen door zestien zones die meer samenvallen met wijken.





Volgens schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) moeten de kleinere zones voor bewonersparkeren de herkenbaarheid verhogen. Wel blijft er in een aangrenzende zone een 'buffer' van tweehonderd meter behouden. Maar in het algemeen zal een bewoner bij een korte rit in de stad wat sneller moeten betalen voor een parkeerplaats. Buiten de Singel breidde het college het bewonersparkeren al uit. Ook aan die zones wordt nog gesleuteld. Alles moet tegen 1 januari aangepast zijn. Tegen dan komt er een nieuwe beheerder van parkeerautomaten. (PHT)