Zon lokt iederéén naar buiten 09 april 2018

02u23 0

Met zo een 22 graden in Antwerpen op zaterdag kwamen de lentekriebels massaal naar boven. Heel wat Antwerpenaars trokken naar de Kalmthoutse Heide voor een lange wandeling om daarna te genieten van een lekker ijsje. In de binnenstad zaten de terrasjes dan weer goed vol. Ook zondag was een mooie lentedag met opnieuw temperaturen tussen de 21 en 23 graden.





Die temperaturen zijn best opmerkelijk. Rond deze tijd van het jaar ligt de normale temperatuur rond 15 graden. Uitzonderlijk is het echter niet. 2011 en 2014 waren ook jaren met erg warme aprilmaanden. Toen werden zomerse temperaturen gemeten met uitschieters van 25 graden en meer. Komende week is het wisselend bewolkt met plaatselijk een paar buien. (ADA)