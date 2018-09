Zomerschool verhoogt fors slaagkansen 07 september 2018

De Zomerschool die de Karel de Grote Hogeschool ook dezer dagen weer organiseert, verhoogt het studierendement. Zo toont intern onderzoek van KdG aan. Honderd pioniersstudenten volgen tot vandaag, vrijdag, tijdens de Zomerschool drie dagen workshops en trainingen om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten. KdG heeft vastgesteld dat het studierendement met 13 procent stijgt. Bovendien zetten 33 procent minder studenten hun opleiding vroegtijdig stop. "De studenten raken wegwijs in de Zomerschool en maken vrienden. Dat komt hun zelfvertrouwen ten goede", zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur KdG. Nieuw dit jaar is dat de uitvoering van de Zomerschool volledig in handen van de studenten ligt. De ouderejaars coachen de pioniersstudenten. Hoofdcoach is Ikram El Gbouri, derdejaars Vroedkunde. "Ik ben blij dat mijn verhaal andere studenten kan inspireren. Het is mooi om te zien hoe studenten de eerste dag aankomen met een bang hart en zich na drie dagen welkom voelen." (PHT)