Zomerbar Feliz serveert soul aan het water 25 mei 2018

03u05 0 Antwerpen Herman Poupaert, de man achter het populaire Café Au Lait, heeft gisteren samen met het Felix Pakhuis een zomerbar geopend aan de jachthaven van 't Eilandje.

Vanuit vier containers voor de deur van het Felix Pakhuis serveert Bar Feliz - Spaans voor 'geluk' - niet enkel lekkere drankjes, maar ook een hapje om te eten en goede muziek. "Voorlopig zijn we open van woensdag tot zondag, maar de bedoeling is dat we volgende week ook dinsdag opengaan. Als het allemaal lekker loopt, willen we in juli en augustus zelfs elke dag opendoen", zegt Herman Poupaert. "Van woensdag tot en met vrijdag presenteren we ook dj's met respectievelijk TLP, Gea Russell en Groove Merchant als vaste selectors. Ze draaien feelgoodmuziek: vooral soul, jazz, afro en funk. Er zijn ook al plannen om op zondag een muzikale matinee te houden."





Je zal in Bar Feliz 's middags ook biologische en organische lunchgerechten van een kleine kaart kunnen bestellen. "Om uitgebreid te tafelen, verwijzen we klanten door naar het Felix Pakhuis." Het sombere kwakkelweer gisteravond hield de grote massa nog een beetje thuis. (DILA)