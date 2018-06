Zomerbar Den Tuin wil buurt groene oase bieden 28 juni 2018

Achter een houten poort op de Kielsevest 25 ligt de groene stadsjungle Bodem. Nu wordt er nog hard gewerkt aan het terras maar vanaf het openingsfeest op 1 juli vind je hier, op een boogscheut van station Antwerpen-Zuid, de zomerbar Den Tuin. De zomerbar moet een ontmoetingsplek worden waar buurtbewoners en cultuurliefhebbers kunnen genieten van muziek en lokaal en internationaal visueel artistiek talent.





"Bodem is een initiatief van Studio Start en Air Antwerp, die een platform, atelierruimte en ondersteuning bieden aan een tiental jonge en gevestigde kunstenaars", zegt Greet Vleugels van Studio Start. "Elke woensdag om 17 uur willen we hier een presentatiemoment van een andere kunstenaar houden in wat wij de 'Living Room' noemen. Vrijdag is de buurtbar open van 12 tot 22 uur en zaterdag zijn er dj-sets, onder meer gebracht door Drrrip Radio. Daarnaast hopen we vooral dat dit ook een plek voor de buurtbewoners wordt, want dit is een van de weinige groene oases in de buurt. Zo komen er ook bijvoorbeeld yogasessies. Iedereen met een goed idee met een hart voor cultuur en de buurt, is hier welkom." De bar is open elke woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 12 uur. (DILA)