Zomerbar Café Kamyon voorlopig dicht 20 augustus 2018

Café Kamyon, de zomerbar aan de Beatrijslaan op Linkeroever, is voorlopig dicht. Bij een controle door de politie, naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast, bleek de zaak niet in orde te zijn met een aantal vergunningen.





Ondertussen heeft de uitbater zich met een aantal zaken in regel gesteld. Op de drankvergunning van de stad Antwerpen is het echter nog wachten.





"We hopen ons zo snel mogelijk weer te kunnen melden, wie weet deze zomer nog, en anders zeker volgend jaar", aldus de zaakvoerder. (BJS)