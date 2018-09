Zomer van Antwerpen bekoort 247.940 bezoekers 05 september 2018

02u44 0 Antwerpen Een bijzonder warme 24ste editie, zo omschrijft Zomer van Antwerpen het afgelopen festival dat plaatsvond van 15 juni tot en met 2 september 2018.

Zomer van Antwerpen bracht dit jaar meer dan 800 voorstellingen, optredens en performances naar de stad. 247.940 bezoekers trotseerden het weer en de Rode Duivel-gekte voor een programma vol locatietheater, circus, muziek, dans, spoken word en urban sports.





Aan tafel in een oude puddingfabriek, in een grote loods in de haven, onder de bomen in het Sint-Annabos, in een put aan de Leugenberg: het waren de unieke locaties die een hoofdrol speelden binnen de creatie van nieuwe theaterstukken. En dat waren er nogal wat: van de veertien theater- en circusvoorstellingen waren er maar liefst zeven wereldpremières en drie Belgische premières bij. Volgend jaar viert Zomer van Antwerpen haar 25ste verjaardag. Van 15 juni tot en met 1 september 2019 strijkt het festival opnieuw neer op onverwachte locaties in de stad. (ADA)