Zoete dinsdag: elke Antwerpse agent een koffiekoek omdat ze voor winkeliers straten veilig houden philippe truyts

29 januari 2019

12u05 0 Antwerpen Een koffiekoek voor elke Antwerpse agent: dat was de uitdaging die de winkelverenigingen vorig jaar van korpschef Serge Muyters kregen, toen ze de politie met een paar honderd koffiekoeken bedankten voor het veilig houden van de straten. De bekende Deurnese bakkerij Roché flikte het en bakte met een nachtje door 3.300 koffiekoeken.

Het was een ‘Sweet Tuesday’ voor het korps van bijna 3.000 agenten. De Antwerpse winkelverenigingen zorgden ervoor dat geen enkel politiekantoor werd vergeten. Het ceremoniële moment had zoals de voorbije drie jaar in de politietoren aan de Oudaan plaats. “We drukken daarmee onze dank uit voor de inspanningen die de agenten elke eindejaars- en soldenperiode leveren om gauwdiefstallen te voorkomen, de verkeersdrukte in goede banen te leiden en het buurtinformatienetwerk bij te staan”, zegt Nico Volckeryck, regiodirecteur NSZ Groot-Antwerpen.

Bakkerij Roché

Bakker van dienst was Hassan Aarab, bekend van zijn zaak Roché op de Herentalsebaan en voorzitter van handelaarsvereniging Winkelcentrum Deurne Zuid. “Serge Muyters zei vorig jaar: zovéél koffiekoeken gaan jullie niet kunnen bakken. Ik heb natuurlijk extra hulp gekregen, maar het is wel gelukt. Dag en nacht zijn we bezig geweest. En nu rijden we nog langs de kantoren.”

Volckeryck speelde Muyters op zijn beurt een challenge toe: “Het zou mooi zijn als alle agenten eenmaal per week iets bij een kleine zelfstandige gaan kopen.”

Schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) beklemtoonde dat de stad er een uitstekend jaar voor het toerisme en de detailhandel heeft opzitten. “Een vlotte samenwerking tussen handelaars en politie is onmisbaar.”