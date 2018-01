Zoektocht van 78 jaar krijgt slot in veilinghuis 27 januari 2018

03u37 0 Antwerpen Twee schilderijen van Frits Van den Berghe met een bijzondere geschiedenis gaan op 19 maart onder de hamer bij veilinghuis Bernaerts. Het heeft 78 jaar geduurd vooraleer de rechtmatige erfgenamen van de originele eigenaar, Emile Henri David, konden worden opgespoord.

De schilderijen, 'naakt met sleep' en 'zittende naakten', bevonden zich sinds 1940 in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De werken zijn in 1939 in bruikleen gegeven door Emile Henri David, niet aan het museum, maar aan een retrospectieve over Frits van den Berghe in Antwerpen. De kunstenaar overleed een jaar eerder. David verdween spoorloos tijdens de oorlog en de werken zijn verkeerdelijk naar het Gentse museum overgebracht. Na nieuw onderzoek van de Cel Recuperatie Geroofde Goederen van de FOD Economie zijn de rechtmatige eigenaars in 2017 geïdentificeerd. Deze werken waren nooit geroofd door de nazi's, maar omdat de eigenaar een Jood was, werd het dossier aan de Cel toegevoegd.





In Gent zijn op 27 september 2017 de twee werken uit de expressionistische periode Frits Van den Berghe overdragen aan de erfgenamen, twee dochters uit het tweede huwelijk van Emile Henri David. "Zijn dochters wonen in Frankrijk en Chili en besloten dat de werken best in een Belgische collectie worden opgenomen", zegt veilingexpert Peter Bernaerts. "Ik denk dat de werken toch tussen de 30.000 tot 40.000 euro per stuk kunnen opbrengen".





Antwerpse kunstenaar

Op 19 maart wordt bovendien werk van avant-gardekunstenaars verkocht, zoals vier originele werken van de Antwerpse kunstenaar Jozef Peeters en een beeld van Oscar Jespers. (DILA)