Zoektocht naar opvolger voor danscafé Bagger 24 mei 2018

De omgeving van het Kattendijkdok heeft zich de voorbije jaren ontplooid tot een zichtlocatie met aan de westkant de oprichting van woontorens en aan de oostkant een trekpleister van tijdelijke uitbatingen zoals Lazy Jack en Bar Paniek. Het voormalige douanegebouw moet eveneens een trekpleister worden voor de buurt, vindt AG Vespa. De vastgoedbeheerder van de stad is daarom een zoektocht begonnen naar kandidaten voor een pop-up. Geïnteresseerden houden er best rekening mee dat hun toekomstige zaak om 23u de deuren moet sluiten om overlast in de buurt te vermijden. Het 'vroege' sluitingsuur zorgde er twee jaar geleden voor dat danscafé Bagger ermee ophield. De hele Cadixwijk is ondertussen volop in ontwikkeling. In juni 2017 opende het oostelijke deel van het nieuwe wijkplein: het Schengenplein. De aanleg van het westelijke deel volgt in 2020-2021. (BJS)