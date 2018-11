Zó zot zijn Antwerpenaars van onze kust: provincie goed voor 2,1 miljoen dagjesmensen naar zee Kuieren op dijk is geliefkoosde bezigheid David Acke

29 november 2018

16u30 0 Antwerpen Inwoners van de provincie Antwerpen zijn zeer trouwe bezoekers van de kust. In 2017 kozen 360.000 Antwerpenaren voor een verblijf van één of meerdere nachten aan de kust. Meteen is Antwerpen de belangrijkste provincie voor het verblijfstoerisme aan zee. Vorig jaar ontving de kust ook meer dan 2,1 miljoen dagtoeristen uit Antwerpen.

De inwoners van de provincie Antwerpen zijn zot van de kust en de kust van hen. Dat is de belangrijkste conclusie die Westtoer maakt uit een grootschalig onderzoek. Heel het jaar 2017 verzamelde Westtoer gegevens van dagjesmensen, verblijfstoeristen en mensen met een tweede verblijf aan de kust van mensen uit de provincie. En de Antwerpenaar deed dat massaal met in totaal zo een 2,1 miljoen dagjesmensen. Daarmee is de provincie Antwerpen goed voor 18 procent van het totaal aantal Vlaamse dagtrippers. Vooral Knokke-Heist, Oostende en Blankenberge zijn populaire bestemmingen. Dat heeft vooral te maken met de aanwezigheid van een treinstation.

Opkomst fietstoerisme

Kuieren op de dijk is met voorsprong de populairste activiteit van de Antwerpenaar aan de kust. “Daarna volgen iets drinken, shoppen en wandelen. 31 procent zegt naar de kust te komen om op restaurant te gaan. De laatste jaren merken we dat fietsen steeds populairder wordt, zeker met de opkomst van de elektrische fiets,” aldus Liesbet Billiet, regiomanager de Kust. De Antwerpenaar gaat het liefst met zijn kinderen naar de zee. Maar liefst zestig procent van de mensen zijn een gezin met kinderen. Met een gemiddelde leeftijd van 38,7 jaar is de Antwerpenaar ook relatief jong.

Verblijfstoerisme en tweede verblijf

360.000 vakantiegangers uit de provincie kozen voor een verblijf van één of meerdere nachten. “Daarmee is de provincie Antwerpen de belangrijkste provincie van Vlaanderen wat betreft het aantal verblijfstoeristen. Ze kiezen vooral voor een verblijf op hotel, in een verhuurappartement, een vakantiepark of een vakantiecentrum,” vertelt Liesbet. “Bovendien zijn de vakantiegangers uit Antwerpen zijn zeer tevreden. 92 procent geeft aan om de volgende drie jaar opnieuw een weekend of vakantie aan de kust door te brengen.” Wanneer het over een langer verblijf gaan, wil de Antwerpenaar ook graag wat verder en sluipt Koksijde als populaire bestemming de top drie binnen naast Blankenberge en Oostende. Ongeveer 14.600 eigenaars van een tweede verblijf aan de kust zijn afkomstig uit de provincie Antwerpen. Zij komen graag meerdere keren per jaar naar de kust. Knokke-Heist, Middelkerke en Blankenberge zijn voor Antwerpenaren de populairste kustgemeenten voor een tweede verblijf.

Het is de eerste keer dat Westtoer een dergelijk onderzoek per provincie heeft gedaan. “Zelf zijn we enorm verschoten van de tevredenheid van de inwoners van de provincie Antwerpen. Zeventig procent geeft aan zeer tot uiterst tevreden te zijn en 92 procent zegt zeker terug te komen naar de zee. Slechts één procent zegt ontevreden te zijn. Daar kunnen wij als Westtoer alleen maar erg gelukkig om zijn,” besluit Liesbet.