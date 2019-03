Zo ziet de keuken van sterrenzaak The Jane er na de brand uit Restaurant Sergio Herman en Nick Bril opnieuw open op 9 april Jan Aelberts

11 maart 2019

18u41

Bron: eigen berichtgeving 6 Antwerpen The Jane, het Antwerpse sterrenrestaurant van Sergio Herman en Nick Bril, herrijst beetje bij beetje uit zijn as. Na de brand van afgelopen zaterdag wordt volop gewerkt om de keuken te herstellen.

“Als alles goed gaat, serveren we op 9 april onze eerste lunch sinds de brand”, zegt chef-kok Nick Bril. “Met de hulp van de verzekeraar moet dat lukken. De zaal liep geen schade op, een deel van het materiaal in de keuken kunnen we redden. Veel erger kon het dus altijd. We lopen wel elke dag tienduizenden euro’s mis en dat doet zelfs een grote zaak als die van ons pijn. Maar we kunnen dat dragen. Eind maart, begin april was The Jane hoe dan ook in verlof, een klein geluk.”

De brand ontstond zaterdag om 13 uur. Een steekvlam werd de dampkap in gezogen. Nick Bril ging de vlammen zelf te lijf met een brandblusser en liep een paar kleine brandwonden op, maar het vuur was niet te stoppen. In geen tijd werd de zaal ontruimd.

Het zijn ondertussen drukke tijden voor Bril. Op 12 april gaat zijn tweede restaurant August open in het nieuwe, gelijknamige hotel in de Antwerpse Bordetstraat. “Een brand kan je niet timen en de komende weken zullen zwaar zijn”, zegt de chef-kok. “Maar kom maar op. Ik ben er klaar voor.”