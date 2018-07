Zo zal nieuwe Delhaize Platin en Moretuslei eruitzien 19 juli 2018

De Delhaize in de Plantin en Moretuslei zal afgebroken worden voor een modernere Delhaize en 89 flats. Wanneer het gloednieuwe filiaal gebouwd zal worden, is nog niet zeker. De zaak komt op de plaats van de huidige openluchtparking en zal ook een ondergrondse parking van 310 wagens krijgen. De winkel zal in verschillende fases gebouwd worden zodat hij kan open blijven tijdens de werken. Bovenop de winkel zullen ongeveer 89 nieuwe appartementen komen die even hoog komen als de omliggende huizen. De buurt is vooral blij dat er hierdoor ook een oplossing komt voor hinderend vrachtverkeer in de smalle Magdalenastraat, een enkelrichtingstraat. Laden en lossen zal in de nieuwe Delhaize gebeuren via een magazijn in de Rolwagenstraat waar de vrachtwagens kunnen binnenrijden. Voor de buurt zijn er meer dan 80 parkeerplaatsen voorzien in de ondergrondse parking. (DILA)