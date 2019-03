Zo zag Antwerpen anno 1860 eruit: historische fotocollectie wordt gerestaureerd BJS

22 maart 2019

15u45 0 Antwerpen De 79 glasplaten van fotograaf Edmond Fierlants uit de periode 1860-1864, die in het FelixArchief worden bewaard, worden opgeknapt. De verzameling is uiterst zeldzaam en is daarom opgenomen in de lijst van topstukken van de Vlaamse overheid.

In 1860 sleepte Edmond Fierlants (1819-1869) een wel heel belangrijke overheidsopdracht in de wacht. Het stadsbestuur van Antwerpen vroeg hem om alle voorname gebouwen en monumenten te fotograferen. De foto’s geven een uniek beeld van de stad omdat het stadsbeeld net op dat moment een cruciale verandering onderging. Bovendien vereeuwigde Fierlants ook het oudste stadsgedeelte dat twintig jaar later bij de rechttrekking van de Scheldekaaien onherkenbaar zou veranderen.

De verzameling foto’s van Edmond Fierlants telt 158 verschillende beelden. Er bleven ook 79 glasplaten bewaard. Deze glasplaten vormen een unieke verzameling, niet alleen door het aantal glasplaten, maar ook door hun groot formaat. Sinds 2012 behoort de verzameling officieel tot ons roerend cultureel erfgoed en is ze erkend als ‘Vlaams topstuk’.

De Vlaamse overheid is bereid om voor het maximum van 80 procent tussen te komen voor de restauratie van de glasplaten. Het Antwerpse schepencollege heeft de opgestelde overeenkomst goedgekeurd.