Zo moet Parktunnel eruitzien 09 april 2018

AG VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, heeft het definitieve ontwerp van de Parktunnel bekend gemaakt. Die komt onder het Hardenvoortviaduct, dat de Italiëlei verbindt met de Noorderlaan.





Op die manier kan je in de toekomst gemakkelijk van Park Spoor Noord naar het Eilandje fietsen of wandelen en omgekeerd. Centraal in de tunnel is er een opening zodat de tunnel overdag door de zon verlicht wordt. De fiets- en voetgangersverbinding wordt een open relatie tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Kop Spoor Noord.





In het voorjaar van 2018 starten de werken en zouden eind dit jaar klaar moeten zijn.