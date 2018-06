Zo laat je wagen vaker staan 13 juni 2018

1) Neem deel aan straatvinken. Door het verkeer te tellen weet je hoe (on)gezond het verkeer in je eigen buurt is.





2) Laat je auto een maand aan de kant. Schakel zoveel mogelijk over op een combinatie van trein, fiets en te voet.





3) Zorg dat de plekken die je regelmatig bezoekt zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Zoek bijvoorbeeld een supermarkt in de buurt van je werk.





4) Bespreek de mobiliteit in je buurt met de buren





5) Doe de autovrij-test. Organiseer een speelstraat, schoolstraat of toekomststraat.





6) Help je buren. Deel een parking, een wagen of (bak)fiets. Deel een kinderfiets via Antwerpen op Wieltjes.





7) Heraanleg van je straat? Vraag meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.





8) Maak een fietskaart van je buurt met de meest gebruikte fietsroutes, wandelwegen, bus en tramhaltes en velo-stations.





9) Enthousiasme werkt besmettelijk. Deel fietsavonturen met de hashtag #fietsvreugde.





10) Steun Ringland, een positieve wind in het debat. (DILA)