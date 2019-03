Zo herken je een beroerte: KdG helpt studenten met handige tips ADA

13 maart 2019

15u40 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool heeft naar aanleiding van de Week van de Zorg haar studenten via een korte workshop geleerd hoe ze een beroerte snel kunnen herkennen. Elk jaar krijgen 20.000 Belgen een beroerte.

Onder het motto ‘Hoe FAST ben jij?’ kregen de studenten woensdag aan de hand van een kleine demo nuttige inzichten hoe je een beroerte kan herkennen. Een virtual reality-installatie gaf hen een virtueel kijkje in het gezonde brein. Daarna zagen ze aan de hand van een in elkaar geknutseld brein wat er gebeurt met het brein bij een beroerte en leren ze wat de FAST-test inhoudt.

“Elk jaar krijgen 20.000 Belgen een beroerte”, vertelt Geert Van de Weyer, docent verpleegkunde. “De FAST-test – FAST staat voor Face, Arm, Speech en Time – helpt om de eerste tekenen van een beroerte snel te herkennen. Hoe sneller iemand met een beroerte geholpen wordt, hoe groter de kans op overleven en zelfs op een volledig herstel.”

Handige tips hoe je een beroerte kan herkennen:

Face

De mondhoek is een belangrijke indicator. Staat de mond van de patiënt scheef, dan moet er al een alarmbelletje afgaan.

Arm

Wanneer een arm of been van de patiënt plots minder functioneel is, kan dat wijzen op een beroerte

Speech

Spreekt de patiënt plots onduidelijk of begint de persoon plots te stotteren? Ook dat is een signaal dat kan wijzen op een beroerte.

Time

Wanneer deze symptomen zich voordoen is het erg belangrijk om snel hulp te bellen. Bij een beroerte telt elke minuut om de overlevingskans van de patiënt te verhogen.