Zo bezorgt de Sint je kind een wauw-schouw voor maar drieëndertig euro

23 november 2018

10u00 0 Antwerpen De passage van Sinterklaas kan een grote hap uit je bankrekening nemen. Tenzij je het slim aanpakt. Met deze tips en tricks strik je leuk speelgoed voor een prikje én creëer je voor de heuglijke ochtend een prachtige wauw-schouw die je kleine baby, peuter of kleuter een gat in de lucht doet springen. Oudere kinderen in huis? Lees dan deze tips.

Heb je kleine kinderen in huis, dan weet je dat je begin december een deel van je zuurverdiende centen vaarwel mag zeggen. Tenzij je creatief bent. Dacht je al eens aan tweedehands speelgoed? Het is een duurzame oplossing, want je geeft spullen een tweede leven. En het is een spotgoedkope oplossing, want je strikt het speelgoed voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. Je hebt keuze uit een groot aanbod en kan mits een tikkeltje out of the box denken met het prachtigste speelgoed naar huis terugkeren.

Vind de schatkist

Tweedehands speelgoed vind je op verschillende plaatsen. De Kringwinkel is een goede optie. Zij hebben altijd een voorraad knuffelberen, Playmobil, Lego, boeken, houten speelgoed en noem maar op in huis en zien er op toe dat het speelgoed in perfecte staat is. Zijn alle pionnen er nog? Ontbreken er geen Playmobil of Lego in de doos? Klopt het aantal puzzelstukjes wel? Indien nodig vult De Kringwinkel onvolledige sets aan met spullen uit hun eigen voorraad.

Maar hoe begin je eraan in de tweedehandswinkel? Ga shoppen met een doel. Houten speelgoed is een goed startpunt en vind je in overvloed. Het is duurzaam, stevig en blijft lang mooi, hoe vaak kleine wildebrassen er ook mee spelen. En het zijn vaak luxueuze items, die in een speelgoedwinkel als snel veel zouden kosten. Daarnaast is het leuk om aan te vullen met andere materialen. Een houten autogarage wordt bijvoorbeeld instant uniek met metalen autootjes erbij. Laat ook zeker de knuffelberen niet links liggen, die vind je vaak gewassen én in plastic verpakt in De Kringwinkel, meestal zien ze er zelfs nog nieuw uit. Dat geldt ook voor boeken, veel tweedehands exemplaren zijn voordien immers maar één keer gelezen.

Geef het speelgoed thuis nog een opfrisbeurt en klaar is kees. Tweedehands Legoblokjes, Playmobil en ander stevig plastic speelgoed kan je in een kussensloop steken en zo in de wasmachine op veertig graden wassen. Een knuffelbeer kan ook even in de wasmachine op dertig graden. Laat de stof dat niet toe, dan kan de knuffelbeer in een plastic zak een nachtje in de diepvriezer slapen om bacterievrij te worden. Houten speelgoed was je met een beetje water en zeep en laat je daarna grondig drogen bij de verwarming.

Lees verder onder de foto’s.

Bouw de wauw-schouw

Klaar voor de grote onthulling van de cadeautjes? Ga dan voor een slim samengestelde ‘wauw-schouw’ om het wauweffect nog te vergroten. Moeilijk is het niet.

1. Kies een leuke plek om de cadeaus te presenteren: de schouw natuurlijk, of anders een grote sofa of bureau.

2. Zorg voor wat niveauverschillen. In de presentatie, met houten kratjes bijvoorbeeld, en in het speelgoed, met grotere en kleinere stukken. Zo zien je kids in een oogopslag al het leuks.

3. Probeer speelgoed te verzamelen dat samen een fris kleurenpalet creëert en hou de balans tussen jongens- en meisjesspullen in het oog als je zonen én dochters hebt.

4. Til je wauw-schouw naar een hoger niveau met lekkere strooielementen. Verspreid wat snoep, fruit en andere lekkernijen over het speelgoedtafereel.

5. Een tweedehands stolp kan gevuld met snoep dienen als een extra geschenkje of een speelgoeditem tentoonstellen. Je maakt zoiets ook gemakkelijk zelf: neem een lege glazen pot met deksel, kleef eventueel een Playmobilfiguurtje of diertje op het deksel en verf het deksel (+ het figuurtje) in goud of in een andere leuke kleur.

6. Voeg hier en daar nog wat eetbare Sint- en Pietfiguren toe en eventueel een leuke brief van de Sint. Klaar!

Ook uniek speelgoed strikken voor een prikje?

Trek naar De Kringwinkel en duik er in het heerlijk grote aanbod.

Items in de wauw-schouw

Autogarage: € 6

Holzbahn: € 6

telraam: € 1,5

Xylofoon: € 1,5

Boom: € 1

Memoriespel: € 2

Knuffel: € 0,75

Trommel uit blik + magneetletters: € 1

Boek ‘De draad van Alexander’ - Sieb Posthuma: € 1,5

Boek ‘Piet & Tom bij de donderdraak’ - jac linders: € 1,5

Boek ‘Meneertje slordig’ - Roger hargreaves: € 1,5

Speelauto (x6): € 0,25 per stuk

Set houten blokken: € 2,5

Safarisetje (busje, 4 mannetjes, boom, aapje, zebra, leeuw, giraf, zookeeper, puppy): € 3

Playmobil piraat + Schimmel: € 1,5

Het speelgoed voor de wauw-schouw vonden we bij verschillende filialen van De Kringwinkel: we bezochten de winkels in Antwerpen, Deurne, Borgerhout, Kiel, Brasschaat, Kapellen, Schoten en Merksem.