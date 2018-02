ZNA start campagne rond hartritmestoornissen 14 februari 2018

Het ziekenhuis ZNA in Antwerpen heeft de patiëntenorganisatie OverRRslag opgericht. Daarmee wil ZNA mensen aansporen om extra aandacht te besteden aan het ritme van het eigen hart.





Elke dag treft een beroerte vijftig Belgen. "Voorkamerfibrilatie of VKF, een hartritmestoornis is in meer dan één derde van de gevallen de oorzaak van die beroerte", zegt cardioloog Bruno Schwagten. "Deze beroertes kunnen worden voorkomen indien men VKF tijdig ontdekt, maar een groot deel van de VKF-patienten voelt zijn hartritmestoornis niet of wacht te lang met het raadplegen van een arts."





De tip die ZNA geeft aan mensen is om geregeld hun hartslag te meten door de bovenkant van de wijsvinger en de middelvinger op de pols te leggen. Als het hart niet regelmatig klopt, kan je best langs de huisarts. Iedereen kan hartritmestoornissen hebben, maar de kans is het grootst bij 40-plussers. Gruunblavers zoals Jan Van Looveren, Erik Goossens, Gene Bervoets, Paul Ambach en Jean-Bosco Safari zijn het gezicht van de Overrslag campagne. (DILA)