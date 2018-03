ZNA past meldcodes over vrouwenbesnijdenis toe 07 maart 2018

02u59 0

Het grootste Ziekenhuis Netwerk van Vlaanderen gaat als eerste de nieuwe meldcodes implementeren. En geen klein beetje te vroeg, zegt voorzitter Fons Duchateau. "In Antwerpen hebben we 5.500 meisjes die het risico lopen om een besnijdenis te ondergaan. Die groep is trouwens sinds vluchtelingencrisis met 2.000 toegenomen. We moeten als grootste stad hier paal en perk aan stellen. Als mensen zich hier vestigen, zich hier willen integreren dan moeten ze dat stuk van cultuur achterlaten. Vrouwenbesnijdenis past hier niet", zegt de voorzitter uitdrukkelijk. Via gemeenteraadslid Martine Vrients ging de stad al een samenwerking aan met Gams vzw, gespecialiseerd in de problematiek. Het is staatssecretaris, Zuhal Demir die de meldcodes voor vrouwenbesnijdenis, partnergeweld en seksuele agressie uitwerkte.





Op deze manier kunnen artsen verontrustende situaties melden, zonder hun beroepsgeheim te schenden. (NBA)