Zingen voor een betere, plasticvrije wereld Philippe Truyts

17 november 2018

Shopping Stadsfeestzaal was zaterdagnamiddag even een concerthal. Het Eindhovens Popkoor, dertig mannen en vrouwen sterk, gaf een verrassingsoptreden op de monumentale trap. Mét een groene boodschap: gebruik herbruikbare flessen in plaats van plastic, want die soep bedreigt het leven in zee én op het land.

‘Heal The World’, een hit van Michael Jackson, en James Bay’s meezinger ‘Hold Back The River’ waren twee van de bekende nummers die het koor ten beste gaf. Daar zit een afgelopen week gelanceerde, wereldwijde videocampagne achter van bruiswatermerk SodaStream. In die clip zie je een koor dat het liedje ‘Ocean Of Change’ zingt op een afvalberg van plastic. Brits popicoon Rod Stewart leent zijn stem aan een zeeschildpad.

De clip vind je hier: https://youtu.be/Be2xAC2caZA