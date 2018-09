Zin in Blonde Stoot of Rosse Voenk? STADSWANDELING VERENIGT BIER EN SCHIPPERSKWARTIER SANDER BRAL

05 september 2018

02u31 0 Antwerpen Een goed excuus nodig om beschonken door het Schipperskwartier te wandelen? Grijp je kans, want gidsenorganisatie Taste The City en

Borgerhoutse brouwerij Cabardouche slaan de handen in elkaar voor 'Bier, en de meisjes van plezier!'.





Ooit al eens met een 'Blonde Stoot' of een 'Rosse Voenk' door het Schipperskwartier willen kuieren? Dat is mogelijk dankzij de Antwerpse gidsenorganisatie Taste The City en brouwerij Cabardouche uit Borgerhout.





Tijdens een twee uur durende tocht kunnen geïnteresseerden zaterdag meer te weten komen over de bieren en een authentiek stukje van de stad. "We organiseren al langer smakelijke stadswandelingen in verschillende buurten van de stad", legt Erwin Liekens uit, bezieler van Taste The City.





"Normaal gezien is dat enkel voor privégroepen die op voorhand reserveren maar nu houden we voor de eerste keer een publiek event waar iedereen mag aansluiten. We proberen altijd een culinair luik te hangen aan onze tochten en met brouwerij Cabardouche konden we niks toepasselijker vinden. Hun bieraanbod bestaat namelijk uit onder andere Rosse Voenk, Blonde Stoot, Stout Mokke en Escort Deluxe. Samenwerkingen met lokale partners dragen we hoog in het vaandel."





De brouwerij zorgt voor de biertjes en Taste The City voor de rondleiding. Ervaren gidsen escorteren de groepen onder andere door de imposante Sint-Pauluskerk, de glazen straatjes, het Vleeshuis en leggen de historische make-over van het Falconplein uit en het belang van de haven voor de buurt.





In 2015 werd Taste The City opgestart. "Ik was toen zelf ook al een tijd aan het gidsen voor andere bedrijven", gaat Erwin verder. "Het was mijn job en ik wilde daar meer uithalen, daarom heb ik zelf een nieuwe organisatie opgezet die iets jeugdiger en speelser is dan de meeste andere gidsbedrijven. Ik blijf zelf ook rondleidingen geven maar heb intussen toch al 25 freelancers in dienst. We maakten naast Antwerpen sinds kort ook de uitbreiding naar Mechelen en Brussel. Het is de bedoeling om op termijn een product te worden dat bekend is in alle steden van het land zodat mensen die onze rondleidingen in Antwerpen leuk vinden ook bij ons terecht kunnen in bijvoorbeeld Gent of Brugge."





De wandeling 'Bier, en de meisjes van plezier!' vindt komende zaterdag plaats en start aan het Steenplein. Wandelingen duren twee uur en beginnen om het uur vanaf 13 tot en met 17 uur. Inschrijven kost 15 euro per persoon en kan via www.tastethecity.be/cabardouche.