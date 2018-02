Zilveren Swings terug in het land 27 februari 2018

Team Belgium, met medaillewinnaar Bart Swings, is opnieuw in het land. Gisterenavond rond 21.30 uur arriveerden ze met de trein in Antwerpen Centraal. Ongeveer honderdvijftig vrienden, familieleden en supporters wachtten de Belgische delegatie op. Een swingband, oftewel voor de gelegenheid een Swings-band, zorgde voor sfeer.





Vriendin Annelyn nam haar vriend meteen in de armen bij aankomst en gaf hem een welverdiende zoen. Daarna was het de beurt aan Miss België Angeline Flor Pua. Zij mocht als bloemenmeisje opdraven en overhandigde Swings bloemen en drie zoenen.





Daarna trok Swings met zijn familie richting Leuven om even te genieten van een welverdiende rust. (ADA)





