Zijtribunes stadion Berchem Sport gaan neer 23 mei 2018

02u47 0 Antwerpen Ze waren al jaren afgesloten voor het publiek, maar de eerste week van juni gaan de zijtribunes van het Ludo Coeckstadion in Berchem tegen de vlakte.

De staantribune aan de kant van de Roderveldlaan blijft nog enkele maanden overeind. Ook de cafetaria en de jeugdkantine verdwijnen voorlopig niet, zo bevestigt het kabinet van Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA).





De plannen zijn al een tijdje bekend: op termijn moet het Rooi een vernieuwd stadion krijgen voor circa 4.000 toeschouwers. Maar voorlopig is Berchem Sport niet echt aan het feesten. Enkele weken geleden degradeerde de Antwerpse traditieclub naar de Tweede Amateurliga. En nu is ook de sloophamer op komst. De twee zijtribunes achter de doelen gaan op 4 juni neer. De stad legde daar 300.000 euro voor klaar. De fans haalden wel een troostprijs binnen: de historische toegangspoort aan de kant van de Berchemstadionstraat blijft staan.





Welke toekomst de vooroorlogse hoofdtribune nog heeft, is niet helemaal uitgemaakt. Een renovatie blijft mogelijk. De stad reserveerde drie miljoen euro om tegen 2020 naar een vernieuwd stadion voor 4.000 toeschouwers te evolueren.





(PHT)