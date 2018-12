Zigeurfamilie gaat met auto’s aan de haal: tot drie jaar cel BJS

17 december 2018

15u13 0 Antwerpen De Antwerpse rechtbank heeft celstraffen tot drie jaar uitgesproken tegen drie leden van de beruchte zigeunerfamilie M. De beklaagden gingen ervandoor met een twintigtal tweedehandswagens die online te koop werden aangeboden.

Familie M. is vaste klant bij de rechtbank in Antwerpen. Ditmaal stonden vier familieleden terecht voor een hele reeks oplichtingen. De feiten speelden zich tussen 2012 en 2016 af in onder meer Boechout, Heist-op-den-Berg, Kontich, Schoten, Ranst en Wijnegem.

De beklaagden schuimden zoekertjeswebsites af op zoek naar tweedehandswagens. Ze contacteerden de eigenaars om te zeggen dat ze interesse hadden in een verkoop. Er werd afgesproken en de slachtoffers gaven hun voertuig mee. Het geld zagen ze achteraf nooit op hun bankrekening verschijnen. Op die manier werden een twintigtal voertuigen ontvreemd.

“Als de gedupeerden naar hun geld vroegen, kwamen de beklaagden vervolgens met allerlei smoesjes op de proppen. Een ex-vrouw had de bankrekening geblokkeerd of het saldo was ontoereikend”, zei de procureur die op het proces celstraffen tot 4 jaar had geëist.

Aanvankelijk stonden er vier familieleden terecht, maar de rechtbank sprak één beklaagde vrij wegens gebrek aan bewijs.