Ziad, Mohamad en Tharsini zoeken vast werk KRINGWINKEL GEEFT VLUCHTELINGEN VAKANTIEJOB ALS SPRINGPLANK NINA BERNAERTS

03 augustus 2018

02u33 0 Antwerpen Drie vluchtelingen aan een vaste job helpen, dat is het doel van 'Zomergasten', een programma van De Kringwinkel. Ziad, Mohamad en Tharsini vertellen de hele zomer over hun avonturen via erg professioneel ogende filmpjes. "Hun enthousiasme is aanstekelijk", zegt Louise Vrints.

Ziad en Mohamad uit Syrië en Tharsini uit Sri Lanka werken samen twee maanden in het centraal magazijn van De Kringwinkel Antwerpen, als een vakantiejob om die broodnodige eerste ervaringen op hun CV te zetten. "We doen dit al enkele jaren, zodat de vaste werknemers op vakantie kunnen gaan. En tegelijk geven we vluchtelingen, die het vaak lastig hebben op de arbeidsmarkt, een kans", vertelt Louise Vrints, woordvoerder voor De Kringwinkel Antwerpen.





De drie zijn gekozen op basis van hun enthousiasme, in samenwerking met de organisatie Obelisk. "Zij stellen steeds een aantal kandidaten voor en wij selecteren mensen die heel gemotiveerd zijn, die willen werken. En een woordje Nederlands kunnen, is ook een vereiste, zodat ze hun taal op de werkvloer verder kunnen ontwikkelen. En dat was bij deze drie echt het geval."





Omdat De Kringwinkel al enkele jaren hun 'Zomergasten' ontvangt, zien ze ook de nadelen van de werking. "Die mensen doen hier hun eerste ervaringen op, natuurlijk. Ze schaven ook hun Nederlands nog bij, wat overigens vlotter gaat op de werkvloer dan in een klaslokaal. Dan komen ze na de zomer weer op de reguliere arbeidsmarkt en dán wordt het moeilijk. Ze hebben geen netwerk om die volgende stap te zetten richting een vaste job."





Filmpjes

Daarom besloot De Kringwinkel Antwerpen zijn eigen netwerk te activeren. Door een filmpjesreeks te koppelen aan Ziad, Mohamad en Tharsini hopen ze toekomstige werkgevers warm te maken. De drie enthousiastelingen vertellen over hoe ze in België verzeild zijn geraakt en wat ze eigenlijk in het leven willen doen. Zo wil Ziad uit Syrië het liefst met een tram rijden, de jongeman kijkt graag naar Thuis en supportert hevig voor de Rode Duivels.





Erg gemotiveerd

Tharsini vluchtte uit Sri Lanka, vanwege het geweld op vrouwen. Zij zou het liefst voor kinderen zorgen. Mohamad werkt in Antwerpen zoveel mogelijk om zijn familie te ondersteunen. Hij zou graag hele dagen gewoon lezen, in het Nederlands, benadrukt hij.





De filmpjes ogen erg professioneel. "Dat was de bedoeling natuurlijk, we hebben hier intern iemand die best goed is met het maken van de filmpjes. Onze Zomergasten waren eerst nog wat verlegen maar ondertussen zijn ze helemaal opengebloeid. Ze zijn erg gemotiveerd, zowel op onze werkvloer als in de zoektocht naar een job."





Wie de drie wil helpen





of tips heeft, kan terecht





op info@dekringwinkelantwerpen.be