Zeventiger opgepakt met één kilo wiet 02u55 0

Een gespecialiseerd drugsteam van de politie in het Nederlandse Roosendaal heeft afgelopen weekend een 70-jarige man uit Antwerpen opgepakt. Na een tip werd er in de wagen van de man ruim één kilogram wiet aangetroffen. Er was een melding gekomen dat er vanuit een woning in een straat in Roosendaal drugs werd gedeald en daarbij zou een auto met Belgisch kenteken betrokken zijn. Toen de drugssquad van de politie Roosendaal ter plaatse ging, wilde de bestuurder net wegrijden. Toen ze hem tegenhielden, roken de agenten al snel een indringende hennepgeur. Op de passagierszetel lag gewoon open en bloot een zak henneptoppen. De man is aangehouden. (VTT)