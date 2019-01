Zevenduizend tulpenfans leven zich uit in pluktuin op Koningin Astridplein Actrice Nora Gharib is zelf dol op bloemen en opent evenement philippe truyts

19 januari 2019

15u49 0 Antwerpen De tweede editie van de gratis pluktuin op het Koningin Astridplein trok zaterdag zevenduizend tulpenfans. Dat zijn er 2.500 meer dan vorig jaar. Er stonden lange rijen wachtenden die allemaal graag een gratis boeketje wilden. Actrice Nora Gharib opende het evenement. Ze is meter van deze actie van het VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Toegegeven, het weer zat dik mee. Vorig jaar was het regenachtig, nu beleefden we de zonnigste dag in twee maanden. De kleurenpracht van de pluktuin met liefst 100.000 tulpen kwam er nog beter mee tot haar recht.

Nora Gharib genoot volop. “Thuis staan bijna altijd bloemen, nu zijn dat tulpen. Ze spreken de taal van de liefde, van geluk, maar ook van verdriet en pijn. Net als mensen hebben ze water en licht nodig om te overleven. De onderliggende boodschap van deze actie is dat bloemen mensen én culturen verbinden. Mijn man is Ghanees, ik heb Marokkaanse roots. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om van andere culturen te leren.”

Bloemen spreken de taal van de liefde en het geluk Nora Gharib

Voor de fans van Nora: ze ziet het liefst witte en roze bloemen. En nog méér dan tulpen houdt ze van pioenen.

Alle tulpen zijn geleverd door het Wervikse Tuliflor. Eigenaar Christoph Pieters: “We produceren 55 miljoen tulpen per jaar, waarvan het grootste deel voor het buitenland is bestemd. We doen uiteraard graag mee met het VLAM. Dit is prachtige promotie voor de Vlaamse sierteelt.”

De gelegenheidsplukkers – een tuiltje van vijftien is wel het maximum om zoveel mogelijk mensen blij te maken – gingen volmondig akkoord. “Fantastisch initiatief”, zegt de Antwerpse Peggy Cassier. “De tulp is sowieso mijn lievelingsbloem. Ik maak er ook een gewoonte van om op de Vogelenmarkt bloemen te gaan halen.”

Jan Backx, die in Rijkevorsel woont, was zaterdag eerder toevallig in Antwerpen. “Dit soort plukacties bestaat al veel langer in Nederland. Maar deze kans grijp ik graag. Als deze bloemen uitgebloeid zijn, snij ik ze af en gaan de bollen mijn tuin in.”

Vier miljard

“Men associeert tulpen altijd met Nederland, maar wij hebben ook een bloeiende, hoogstaande teelt”, geeft Frans De Wachter van het VLAM nog mee. Onze noorderburen blijven de koningen: ze produceren vier miljard tulpen per jaar. België komt aan zestig miljoen. Maar het was wel via Antwerpen dat in 1562 de Europese tulpenteelt op gang kwam. De bloem werd voor het eerst aangetroffen in Turkije.