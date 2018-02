Zeven diamanten te winnen 13 februari 2018

Een grappige of romantische foto in Antwerpen kan een echte diamant van 0,25 karaat opleveren in dit Diamantjaar. In de Stadsfeestzaal staat een automatisch fotohokje waar je alleen of met anderen in duikt. De foto kan je zelf meenemen en wordt ook digitaal verstuurd. De foto zal ook op een groot ledscherm op de Wapper geprojecteerd worden. Nog tot en met zaterdag wordt er elke dag een diamant weggegeven. De winnaar wordt meteen bekend gemaakt. (NBA)