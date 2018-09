Zetten banken deuren weer open voor diamantairs? AKKOORD OP TIL, SECTOR KOESTERT WEER HOOP OP GROEI PHILIPPE TRUYTS

07 september 2018

02u49 0 Antwerpen De Antwerpse diamantairs zullen binnenkort wellicht opnieuw een rekening kunnen openen bij een viertal Belgische banken. Dat moet de sector weer hoop op groei geven. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bracht het nieuws gisteren op een verkiezingsdebat in de diamantwijk.

Na de sluiting in 2014 van de Diamantbank, een dochter van KBC, wou geen enkele Belgische bank nog een rekening openen voor of kredieten verstrekken aan diamanthandelaars.





De bankensector vond de risico's te groot. Dodelijk voor wie een zaak wil starten, maar ook heel wat bestaande bedrijven kwamen in de problemen of hielden ermee op.





Intussen werd wel regelmatig gepraat. En dat lijkt nu vruchten af te werpen. Volgens Kris Peeters zou een protocol al in oktober kunnen worden getekend. Schepen van Diamant Ludo Van Campenhout (N-VA) reageerde voorzichtiger.





"Er moet nog aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet het AWDC er streng op toekijken dat er geen geld wordt witgewassen en gaat de Nationale Bank een 'voorzichtigheidsonderzoek' voeren. Welke banken nu precies zijn betrokken bij het akkoord, is niet bekendgemaakt.





Wall Street

Het debat richtte ook de schijnwerpers op de toeristische uitstraling van de wijk. Of liever: wat er allemaal beter kan. Philippe De Backer (Open Vld) wil een 'landmark' die de toeristen in de stationsbuurt meteen wijst op het belang van Antwerpen als diamantstad. "New York heeft de 'stier' in Wall Street, hier zouden we op de de Keyserlei voor een trekpleister kunnen zorgen. Ludo Van Campenhout ziet meer in een totaalaanpak. "In 2016 hebben we al eens een oproep gedaan voor een 'landmark', maar dat leverde geen bevredigend resultaat op. Als we nog mee besturen, willen we het zeker in het bestuursakkoord. Daarnaast denken we aan zitbanken in de drie diamantstraten van de wijk (Rijfstraat, Hoveniersstraat, Schupstraat) en aan bijzondere lichtarmaturen."





Jinnih Beels (onafhankelijke lijsttrekker van sp.a) stelt dan weer voor om van het premetrostation Diamant (onder het Centraal Station) een uithangbord voor de wijk te maken, zoals station Plantin dat ook doet voor Plantin Moretus. De wijk moet een gezonde mix bieden van wonen en werken."





Wouter Van Besien hoopt dat de Diamantwijk niet enkel een mooie, maar ook veilige wijk zal worden. "Het moet een stuk groener en verkeersluwer." Philippe De Backer pleit ook voor een tax shelter voor innovatie in de diamant. Alle onderzoek - denk aan slijptechnieken - zou dan een fiscale korting krijgen. Het onderwijs kan er ook zijn voordeel mee doen.