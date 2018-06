Zetel veroorzaakt kelderbrand 29 juni 2018

In de late voormiddag merkte een voorbijganger woensdag dat er rook uit de kelderopening van een pand aan de Wijngaardstraat kwam. De brandweer werd meteen ter plaatse gestuurd.





De brandweerwagens konden niet anders dan op straat te staan om te blussen en dus werd deze voor al het overige verkeer afgesloten. Vrij snel al was het incident onder controle en bleek dat een zetel de boosdoener was. Die was op onbekende manier in brand gevlogen. De rook had zich verspreid over drie kelders en dus moest de brandweer alles in het werk stellen om de rook weg te krijgen. Niemand raakte gewond.





(BSB)