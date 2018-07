Zestien procent meer passagiers voor luchthaven 04 juli 2018

De Antwerpse luchthaven mag een uitstekende eerste jaarhelft in de boeken schrijven. Van 1 januari tot 30 juni zijn 153.069 passagiers geteld. Vorig jaar waren dat er in die periode 131.674, een stijging dus van 16,2 procent. .





Heel verbazend zijn de goede cijfers voor Antwerp Airport niet. De vluchten van maatschappij TUI naar zuiderse vakantieoorden zitten nog voller dan vorig jaar en er kwamen vooral dankzij het herrezen VLM Airlines bestemmingen bij. "VLM draait beter dan verwacht en start in oktober met vluchten naar Manchester. Ook Flybe doet het aardig met zijn route naar London Southend", vertelt Marcel Buelens. "Misschien komt er nog een vlucht bij in het najaar, maar daarvoor is het nu te vroeg."





De voorbije juni vestigde geen maandrecord zoals mei, maar de 30.873 passagiers waren er 20 procent meer dan in juni 2017.





Het aantal bewegingen - dat actiegroepen rond de luchthaven met argusogen volgen - steeg in juni fors: van 3.614 in 2017 naar 4.426 nu. Niet onlogisch dus dat ook het tonnage vracht met 17 procent klom. (PHT)