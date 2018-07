Zestien miljoen steun voor warmtenet Nieuw Zuid 25 juli 2018

02u48 0 Antwerpen Het geplande warmtenet voor Nieuw Zuid krijgt een forse duw van de Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Hij kent 15,9 miljoen euro investeringssteun toe, zowat 40 procent van de totale kostprijs. Restwarmte van afvalverbrander Isvag in Wilrijk zal naar een nieuwe woontoren van 24 verdiepingen worden geleid.

Alternatieve energiebronnen worden steeds belangrijker in stedelijke omgevingen. Bart Tommelein gaf in april het startschot voor de bouw van een warmtecentrale op Nieuw Zuid. Die wordt verbonden met Isvag, dat restwarmte van zijn afvalverbranding zal leveren. Zo ontstaat een warmtenet - 'Backbone Zuid' - waarop woningen én een aantal bedrijven kunnen aansluiten. Voor het zover is, wordt het warmtenet gevoed met aardgas. De restwarmte van Isvag moet op termijn goed zijn voor circa 75 gigawattuur per jaar. Veertig procent zal dienen voor het verwarmen van woningen, de rest voor bedrijven.





De woontoren Zuiderzicht van projectontwikkelaar Triple Living, met 141 appartementen, moet zowat de meest duurzame wolkenkrabber van Vlaanderen worden.





Tommelein rekent erop dat op de langere termijn een ondergrondse ruggengraat door Antwerpen loopt waarop je verschillende, kleinere warmtenetten kunt aansluiten. Naast Isvag in het zuiden is er nog een afvalverbrandingsoven van Indaver in het noorden van de stad.





Volgens Tommelein zal de investering ervoor zorgen dat Antwerpen in de toekomst op een groene manier wordt verwarmd. (PHT)