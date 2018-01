Zestien Beerschotsupporters hebben medische hulp nodig 02u50 0 Foto GMAX AGENCY Beerschot-voorzitter Eric Roef gaat in gesprek met supporters van zijn club. Antwerpen Volgens de supportersverenigingen hebben bij de uitwedstrijd op Lierse zaterdag zestien supporters van Beerschot medische hulp nodig gehad. Het gaat om acht vrouwen, zes mannen en twee minderjarigen. Het bestuur van Beerschot wacht op een reactie van de Voetbalbond alvorens zelf een klacht in te dienen.

Na een oproep bij de supportersverenigingen kwamen zestien klachten binnen van mensen die zaterdag of zondag medische bijstand hadden gekregen. "Zestien mensen kregen zaterdag tijdens of na de match verzorging in de medische hulppost op het Lisp. Eén vrouw heeft zich maandagnamiddag nog gemeld nadat zij een dokter had geraadpleegd voor een steen die zij zaterdag op haar borst had gekregen", zo laten de supportersverenigingen weten.





De twee minderjarigen die gewond raakten, zijn jongens tussen tien en veertien jaar. Zij hadden geen brandwonden, zij waren vooral hevig geschrokken door de plotse vuurwerkaanval. In de tent van het Rode Kruis konden zij tot rust komen. "Noem het een angstaanval", zegt één van de vertegenwoordigers.





Beerschot-bestuurslid Fred Lenders spreekt zich nog niet uit over gerechtelijke stappen vanwege het bestuur. "Wij hebben alle camerabeelden bekeken over hoe de incidenten zijn gestart. Ik stel ook vast dat aan de kant van de harde kern van Lierse welgeteld één steward stond. Aan de kant van Beerschot waren er dat veertien. Wij wachten op de reactie van de Voetbalbond. Pas daarna ondernemen wij als clubbestuur eventueel zelf stappen."





De Voetbalbond zal ten vroegste eind deze week sancties bekendmaken. (PLA)





