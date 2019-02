Zesde Burgerbegroting ziet budget verhoogd van 1,1 naar 1,4 miljoen euro BJS

07 februari 2019

17u47 0 Antwerpen Het district Antwerpen organiseert voor de zesde keer de burgerbegroting. Tijdens acht startmomenten kunnen inwoners beslissen over de verdeling van het geld. Het budget is deze legislatuur opgekrikt: van 1,1 naar 1,4 miljoen euro.

De voorbije legislatuur mochten inwoners van het district Antwerpen autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting, of 1,1 miljoen euro. Dat percentage is deze bestuursperiode hetzelfde gebleven. Maar omdat de districten meer bevoegdheden - en dus meer middelen - krijgen, gaat voortaan zo’n 1,4 miljoen naar de burgerbegroting.

Femke Meeusen, nieuwe districtsschepen bevoegd voor participatie & burgerbegroting: “Tijdens de startmomenten kunnen bewoners uit alle wijken van ons district bepalen wat voor hen prioritaire thema’s zijn om mee aan de slag te gaan. Daarmee ligt niet enkel 10% van de districtsmiddelen in hun handen, het is ook een ideale gelegenheid om andere bewoners te ontmoeten.”

12 thema’s

Tijdens acht startmomenten gaan bewoners met elkaar in gesprek. Ze kiezen samen 12 thema’s die ze belangrijk vinden. Tijdens de volgende fase van de burgerbegroting wordt 1,4 miljoen euro verdeeld over de gekozen thema’s.

Inwoners kunnen van 10 tot 21 maart deelnemen aan een startmoment naar keuze.

Inschrijven kan via www.burgerbegroting.be.