Zes zwartwerkers gepakt in horecazaken binnenstad Sander Bral

17 april 2019

14u18 0

Het politiewijkteam van de historische binnenstad en het Schipperskwartier voerde het voorbije weekend samen met het RSZ, de RVA en het ministerie van financiën een controle uit in horecazaken. In totaal werden zeventien horecazaken gecontroleerd. Er werden zes inbreuken op zwartwerk, twee inbreuken op studentenarbeid en één inbreuk op deeltijdse arbeid vastgesteld. twee horecazaken waren niet in orde met hun witte kassa en één zaak had geen kasboek. Er werden ook twee gasboetes uitgeschreven voor versterkte muziek op terrassen.