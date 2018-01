Zes vluchtelingen in truck 02u31 0

Gisterochtend zijn ter hoogte van kaai 373 aan het Industriedok in de Antwerpse haven 6 vluchtelingen gevonden in een truck. De bestuurder van een koelwagen werd gealarmeerd toen hij gebonk hoorde. In de laadruimte werden zes personen aangetroffen. De verstekelingen beweerden dat ze afkomstig waren van Eritrea. Mogelijk zijn drie van de zes personen minderjarig. De koelwagen waarin de vluchtelingen zaten, had een Ierse nummerplaat. Waarschijnlijk waren de vluchtelingen op weg naar Groot-Brittannië en kwamen ze eerder toevallig in de haven terecht. Er loopt een onderzoek. (BJS)