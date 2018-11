Zes nieuwe bedrijven voor The Beacon NBA

07 november 2018

Er komen opnieuw zes bedrijven naar The Beacon. De innovatiehub voor Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) geeft daardoor al onderdak aan 21 hoogtechnologische krachtpatsers. Het gaat om de bedrijven; Logiqstar, NVISO, Sirus, Geckomatics, Aptus en Helicus. Die laatste werkt bijvoorbeeld systemen uit om kwalitatieve, ecologische en betaalbare onbemande medische transporten uit te voeren. Bedrijven kunnen zich te allen tijde kandidaat stellen voor een plaats in The Beacon via www.thebeacon.eu. Bij tussentijdse beslissingsmomenten – de volgende deadlines zijn 19/11 en 17/12 – worden de kandidaturen voorgedragen aan de Governance Board en het management van The Beacon, die instaan voor de finale selectiebeslissing.