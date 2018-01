Zes miljoen euro voor renovatie scholen 02u33 0

Negentien scholen in de stad Antwerpen krijgen samen circa 6,1 miljoen euro subsidie voor bouwprojecten en renovatie. Dat maakte Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dinsdag bekend. "Elke cent voor onderwijs juich ik toe, maar het gaat wel om dossiers die het einde van een soms lange lijdensweg hebben bereikt", zo reageert Antwerps Onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld). "Dit creëert geen extra capaciteit."





Stedelijke basisschool Hét Talent in Borgerhout strijkt het meeste geld op van de subsidies: 1,314 miljoen euro. Meer dan een half miljoen euro gaat naar stedelijke basisschool Via Louiza in Antwerpen (795.000 euro), stedelijke basisschool De Zonnebloem in Wilrijk (777.000 euro), het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen in Berchem (623.000 euro) en stedelijke lagere school De Vlinderboom in Borgerhout (527.000 euro). In dat laatste geval dienen de centen voor de aanleg van een speelplaats. (PHT)